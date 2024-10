thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag verlustreich

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 3,15 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 3,15 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 3,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.781 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,19 EUR markierte der Titel am 22.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 128,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 12,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,142 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR umgesetzt.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,139 EUR in den Büchern stehen haben wird.

