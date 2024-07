thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 3,93 EUR abwärts.

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 3,93 EUR ab. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 381.365 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2023 bei 7,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 90,43 Prozent. Am 17.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 1,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,93 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,06 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,321 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

