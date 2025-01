thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,15 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,15 EUR abwärts. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 833.969 thyssenkrupp-Aktien.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 30,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 11.09.2024. Mit Abgaben von 33,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,151 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 19.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,81 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,81 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.02.2026 dürfte thyssenkrupp die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,770 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

