thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Mit einem Wert von 4,16 EUR bewegte sich die thyssenkrupp-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der thyssenkrupp-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 4,16 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,08 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,13 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 789.297 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. 42,95 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 11.09.2024. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 50,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,151 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,13 EUR an.

Am 19.11.2024 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR gegenüber -3,23 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,81 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 17.02.2026.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,770 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

