thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag in Rot

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 9,41 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 2,0 Prozent auf 9,41 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.364.794 thyssenkrupp-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 10,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,34 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,38 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 13.02.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,50 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,668 EUR je Aktie belaufen.

