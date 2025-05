thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 8,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,2 Prozent auf 8,66 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,66 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,90 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 395.281 Aktien.

Bei 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 68,04 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,157 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 6,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2025. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -0,13 EUR je Aktie verdient. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.08.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,586 EUR je Aktie belaufen.

