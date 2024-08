thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 3,26 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 3,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,26 EUR. Bei 3,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.391.568 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 129,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 15.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,07 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,78 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,60 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,056 EUR fest.

