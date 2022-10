thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Freitagnachmittag ins Plus

Um 04:22 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 5,34 EUR zu. Bei 5,34 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 5,20 EUR. Zuletzt wechselten 1.043.373 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 11,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 52,95 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Mit Abgaben von 28,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,62 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.08.2022. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10.950,00 EUR gegenüber 8.676,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 23.11.2023 werfen.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Anglo American und thyssen arbeiten an klimafreundlicherem Stahl - thyssenkrupp-Aktie dreht ins Plus

thyssenkrupp-Aktie fester: thyssenkrupp begrüßt die Gaspreisbremse - Investition in Feuerbeschichtungsanlage

KlöCo-Aktie bricht ein: Klöckner & Co mit Gewinnwarnung

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG