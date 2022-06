thyssenkrupp Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochmittag aus thyssenkrupp

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 22.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 9,4 Prozent auf 6,36 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 6,31 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.418.917 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,36 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,01 Prozent. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 0,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,16 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 EUR gegenüber -0,32 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 10.599,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.577,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,39 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG