thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagmittag seitwärts

Die Aktie von thyssenkrupp hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 3,41 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der thyssenkrupp-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 3,41 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,46 EUR an. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,40 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 264.025 thyssenkrupp-Aktien.

Am 22.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,19 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 110,66 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,142 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,13 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,60 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,139 EUR in den Büchern stehen haben wird.

