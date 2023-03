thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 6,56 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,56 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 118.163 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 9,21 EUR erreichte der Titel am 09.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 28,82 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 4,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 57,29 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,89 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 14.02.2023. Das EPS lag bei 0,12 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,06 Prozent auf 9.018,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.023,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 09.05.2024.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,535 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

