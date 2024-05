thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag fester

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,68 EUR zu.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 4,68 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,69 EUR. Bei 4,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 71.509 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 37,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 8,37 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,13 EUR aus.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,06 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte thyssenkrupp die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,416 EUR je Aktie aus.

