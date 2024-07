thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 3,80 EUR.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 3,80 EUR. Bei 3,80 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,87 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.027.155 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,48 EUR erreichte der Titel am 05.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 96,58 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,80 EUR am 23.07.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 0,05 Prozent Luft nach unten.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 7,93 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,235 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

