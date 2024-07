thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 3,81 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 3,81 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,76 EUR. Bei 3,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.532.352 Stück gehandelt.

Bei 7,48 EUR markierte der Titel am 05.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 96,32 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.07.2024 bei 3,76 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 1,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,93 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2024. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,235 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

