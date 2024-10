thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 3,23 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,23 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.497 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 7,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 122,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 14,22 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,60 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte thyssenkrupp am 19.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,139 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Verlustzone

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus

Optimismus in Frankfurt: MDAX mit Gewinnen