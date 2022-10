thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verbilligt sich am Mittag

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 5,31 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,30 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 889.931 thyssenkrupp-Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 53,20 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 4,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 27,50 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,62 EUR.

Am 11.08.2022 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.950,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte thyssenkrupp einen Umsatz von 8.676,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte thyssenkrupp am 17.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 23.11.2023 dürfte thyssenkrupp die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,59 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

