thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag billiger

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 5,25 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 5,22 EUR. Bei 5,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.955.452 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,94 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,97 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 26,06 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,57 EUR an.

thyssenkrupp gewährte am 24.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent auf 10.568,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.441,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.02.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 13.02.2024 präsentieren.

