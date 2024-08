thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagvormittag mit Aufschlag

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 3,21 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 3,21 EUR zu. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,22 EUR zu. Bei 3,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 75.517 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2023). Gewinne von 132,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,07 EUR fiel das Papier am 15.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 7,73 EUR.

Am 15.05.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 9,06 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 19.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 20.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,153 EUR im Jahr 2024 aus.

