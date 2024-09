thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 3,36 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 3,36 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 108.396 thyssenkrupp-Aktien.

Am 03.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 119,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 2,77 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 17,52 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,08 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 20.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,139 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

