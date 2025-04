thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag stärker

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 10,23 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 10,23 EUR. Bei 10,36 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.633.168 thyssenkrupp-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 7,09 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 72,93 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,157 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,13 EUR aus.

thyssenkrupp gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,50 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,667 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

