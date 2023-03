thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 6,42 EUR. Bei 6,43 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 77.762 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 09.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,21 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 30,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,03 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 10,89 EUR.

Am 14.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,06 Prozent auf 9.018,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.023,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2023 wird am 11.05.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,541 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Salzgitter-Aktie deutlich höher: Salzgitter erreicht Analystenerwartungen - 2023 erheblicher Gewinnrückgang erwartet

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

thyssenkrupp-Aktie stark: Wohl kaum Interessenten für Stahlgeschäft von thyssenkrupp - CVC könnte zugreifen

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG