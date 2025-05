thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag gefragt

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 8,65 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 8,65 EUR zu. Bei 8,71 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.283.057 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 10,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 26,62 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 67,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,157 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,88 EUR an.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -0,13 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,535 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

