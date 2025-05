thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 11:48 Uhr 2,8 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 8,64 EUR. Bei 8,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.324.095 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,95 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,79 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,95 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,157 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,88 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von -0,13 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,535 EUR im Jahr 2025 aus.

