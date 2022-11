thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Vormittag Boden gut

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 5,30 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,32 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 62.202 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.01.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 27,26 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 24.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent auf 10.568,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.441,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 14.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von thyssenkrupp.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 1,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG