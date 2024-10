Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag tiefer

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 1,76 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 1,76 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,75 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,75 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 458.759 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 2,97 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 68,95 Prozent zulegen. Am 15.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,60 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 29.07.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,21 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 229,88 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 184,19 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 10.10.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 -0,119 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

