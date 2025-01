Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag im Bullenmodus

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 7,5 Prozent auf 1,43 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,5 Prozent auf 1,43 USD nach oben. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,45 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 774.501 Stück.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,97 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 51,77 Prozent niedriger. Bei 1,14 USD erreichte der Anteilsschein am 21.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 10.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 200,04 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,05 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Tilray (ex Aphria) möglicherweise am 12.01.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,124 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

