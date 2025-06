Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 0,404 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 0,404 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,401 USD ab. Bei 0,405 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 400.693 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 2,145 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 431,335 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,370 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 8,323 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Tilray (ex Aphria)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,87 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,12 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,78 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,34 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,052 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

