Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) steigt am Nachmittag

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 1,69 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 1,69 USD. Bei 1,69 USD erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 249.419 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.09.2023 markierte das Papier bei 3,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 49,93 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2024 Kursverluste bis auf 1,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,04 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 29.07.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,21 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 229,88 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,19 Mio. USD in den Büchern standen.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 03.10.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

