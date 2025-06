Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 0,419 USD abwärts.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 0,419 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,416 USD aus. Bei 0,424 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 372.309 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,145 USD erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 80,480 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,370 USD fiel das Papier am 03.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 13,132 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.04.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,78 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 188,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,052 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

