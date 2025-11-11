Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 1,29 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 1,29 USD abwärts. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,29 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,29 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 497.739 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,31 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 44,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2025 auf bis zu 0,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.10.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 209,50 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 200,04 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

