Aktienentwicklung

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Nachmittag freundlich

10.11.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 1,30 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,08 EUR 0,09 EUR 8,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,8 Prozent auf 1,30 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,31 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 664.986 Stück.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,31 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 77,69 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,35 USD am 24.06.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.10.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 209,50 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,04 Mio. USD in den Büchern standen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

