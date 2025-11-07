Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) macht am Abend Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 1,23 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 20:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 1,23 USD. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,20 USD. Zuletzt wechselten 1.668.404 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 88,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2025 auf bis zu 0,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 71,35 Prozent wieder erreichen.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 209,50 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,04 Mio. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,030 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

