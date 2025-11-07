DAX23.546 -0,8%Est505.566 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.672 -1,7%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,59 ±0,0%Gold3.991 +0,3%
So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

07.11.25 16:08 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 1,21 USD zeigte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,04 EUR -0,03 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 1,21 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,22 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,18 USD. Bei 1,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 560.397 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,31 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Gewinne von 90,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 70,99 Prozent wieder erreichen.

Am 09.10.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 209,50 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,030 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

