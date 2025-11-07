Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 1,21 USD zeigte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 1,21 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,22 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,18 USD. Bei 1,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 560.397 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,31 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Gewinne von 90,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 70,99 Prozent wieder erreichen.

Am 09.10.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 209,50 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,030 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

