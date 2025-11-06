Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 1,25 USD.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 1,25 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,27 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 609.017 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.
Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,31 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 45,89 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 71,92 Prozent Luft nach unten.
Tilray (ex Aphria) gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 209,50 Mio. USD gegenüber 200,04 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|16.10.2018
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
