Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) wird am Abend ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Minus bei 1,22 USD.
Um 20:04 Uhr ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 1,22 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,21 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,27 USD. Bisher wurden heute 2.398.896 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,31 USD) erklomm das Papier am 10.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 89,34 Prozent zulegen. Bei 0,35 USD fiel das Papier am 24.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,23 Prozent.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 209,50 Mio. USD – ein Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|16.10.2018
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
