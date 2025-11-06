DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.186 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,34 -0,3%Gold3.985 +0,1%
So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) wird am Abend ausgebremst

06.11.25 20:23 Uhr

06.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Minus bei 1,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,07 EUR -0,00 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:04 Uhr ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 1,22 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,21 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,27 USD. Bisher wurden heute 2.398.896 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,31 USD) erklomm das Papier am 10.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 89,34 Prozent zulegen. Bei 0,35 USD fiel das Papier am 24.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,23 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 209,50 Mio. USD – ein Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

