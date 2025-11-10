Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zündet am Abend Kursrakete
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Plus bei 1,31 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 20:06 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,2 Prozent auf 1,31 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,33 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,30 USD. Zuletzt wechselten 2.140.004 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.
Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 77,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 73,10 Prozent Luft nach unten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 209,50 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 200,04 Mio. USD eingefahren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit
Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)
Analysen zu Tilray (ex Aphria)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|16.10.2018
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen