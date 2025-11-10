Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zündet am Abend Kursrakete

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Plus bei 1,31 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 20:06 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,2 Prozent auf 1,31 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,33 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,30 USD. Zuletzt wechselten 2.140.004 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 77,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 73,10 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 209,50 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 200,04 Mio. USD eingefahren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

