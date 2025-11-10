DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.537 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1563 +0,1%Öl64,01 +0,5%Gold4.114 +2,8%
Blick auf Aktienkurs

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zündet am Abend Kursrakete

10.11.25 20:23 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zündet am Abend Kursrakete

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Plus bei 1,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,08 EUR 0,09 EUR 8,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 20:06 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,2 Prozent auf 1,31 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,33 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,30 USD. Zuletzt wechselten 2.140.004 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 77,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 73,10 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 209,50 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 200,04 Mio. USD eingefahren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

