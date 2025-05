Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 0,448 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,449 USD. Bei 0,440 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 211.747 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei einem Wert von 2,230 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.05.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 397,768 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,414 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,612 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025 vor. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,36 Prozent auf 185,78 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,052 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

