Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,605 USD. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,613 USD. Bei 0,600 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 353.182 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,145 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 254,839 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Bei einem Wert von 0,351 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 41,935 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025 vor. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 185,78 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 188,34 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,283 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

