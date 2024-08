Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1,94 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 1,94 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,95 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,93 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178.301 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. 75,71 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 17,31 Prozent wieder erreichen.

Am 29.07.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,21 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,88 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 184,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 03.10.2024 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie aus.

