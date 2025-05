Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 0,462 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 0,462 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 0,462 USD. Bei 0,450 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 245.542 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 2,145 USD markierte der Titel am 31.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 78,448 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,414 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 10,469 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Tilray (ex Aphria)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,36 Prozent zurück. Hier wurden 185,78 Mio. USD gegenüber 188,34 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,052 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

