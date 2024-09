Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag leichter

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 1,71 USD ab.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,9 Prozent auf 1,71 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,71 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 251.774 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,97 USD) erklomm das Papier am 05.04.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,90 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2024 (1,60 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 29.07.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,21 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 229,88 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 184,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.10.2024 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,097 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Canopy Growth, Tilray & Co.: So könnte sich die US-Wahl auf Cannabis-Aktien auswirken

Tilray-Aktie hebt nach starken Zahlen ab

Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe