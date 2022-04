Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) steigt am Dienstagnachmittag

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 16:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 6,75 EUR. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 6,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.448 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.04.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 182,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,35 EUR am 15.03.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 35,63 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 28.02.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2022. Tilray (ex Aphria) hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,02 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,55 Prozent zurück. Hier wurden 56,56 Millionen USD gegenüber 155,15 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 10.01.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 28.07.2022.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,224 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

