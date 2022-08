Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 3,69 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 3,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 6.836 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,17 EUR. Gewinne von 69,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,89 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 27,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,90 USD gegenüber -0,02 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 169,16 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,56 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2022 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2023 einen Verlust in Höhe von -0,224 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com