Heute im FokusRutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen schließen tiefer -- AMD, Super Micro, Rivian, Pinterest, QIAGEN, Apple, D-Wave, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Pfizer hebt Gewinnziel trotz Umsatzrückgang an. Deutsche Telekom und NVIDIA planen Bau von KI-Fabrik in München. Diginex will mit KI-Plattform Wachstum antreiben. Evonik in den roten Zahlen. HUGO BOSS wird nach Umsatzrückgang pessimistischer. Uber-Quartalszahlen besser als erwartet. Trump verhandelt wohl mit Eli Lilly und Novo Nordisk über günstige Abnehm-Medikamente.
