Top-News: Das war diese Woche wichtig

KI-Euphorie nimmt ab

Zeitenwende an der Börse? Anleger schichten ihre Depots um

Auch wenn es in den vergangenen Wochen an den internationalen Börsen mitnichten zu einem Crash kam, so bahnten sich doch einige Depot-Umschichtungen der Anleger an. Brechen nach dem KI-Hype um NVIDIA & Co. nun neue Zeiten an?