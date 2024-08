Goldpreis und Ölpreis

Nach dem gestrigen Preissprung um 1,7 Prozent legt das gelbe Edelmetall im frühen Freitagshandel eine Atempause ein und behauptet sich auf dem erhöhten Niveau.

von Jörg Bernhard



Nach wie vor dominieren zwei Faktoren das Marktgeschehen und die Stimmung - die geopolitischen Risiken sowie die Aussicht auf sinkende US-Leitzinsen. Ukrainische Truppen haben in dieser Woche einen Gegenangriff auf russisches Gebiet gestartet und im Nahen Osten wartet man weiterhin auf den vom Iran angedrohten Angriff auf Israel. Mit Blick auf den Konjunkturkalender könnte Gold aufgrund fehlender Konjunkturtermine einen ruhigen Wochenausklang erleben. Für ein hohes Maß an Aufmerksamkeit dürfte lediglich der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen. Zur Erinnerung: In den vergangenen beiden Wochen sind vor allem große Terminspekulanten (Non-Commercials) tendenziell skeptischer geworden und haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) innerhalb dieses Zeitraums von 285.000 auf 246.600 Futures (-13,5 Prozent) deutlich zurückgefahren.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,90 auf 2.459,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Markantes Wochenplus in der Pipeline

Erstmals seit fünf Wochen wird der fossile Wochenträger aller Voraussicht nach wieder einen Wochengewinn verbuchen. Aktuell beläuft sich das Plus auf 3,6 Prozent (WTI) bzw. 2,9 Prozent (Brent). Geopolitische Risiken sorgen aber nach wie vor für ein hohes Maß an Nervosität. Wie freitags gewohnt, wird zudem gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Ölmärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, könnte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,02 auf 76,17 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,10 auf 79,06 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net