US-Zinssenkung voraus

Der Goldpreis hat am Freitag mit der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA weiter zugelegt und ist bis knapp unter das Rekordhoch gestiegen.

An der Börse in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Morgen bei 2468 US-Dollar gehandelt. Das ist der höchste Preis seit Mitte Juli, als die Notierung bei gut 2483 Dollar ein Rekordhoch erreicht hatte.

Seit Beginn der Woche ist der Goldpreis um fast drei Prozent gestiegen. Als stärkster Preistreiber gilt die Aussicht auf sinkende Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt. Die US-Notenbank Fed hatte zwar am Mittwoch den Leitzins nicht verändert, aber für September eine erste Zinssenkung seit der großen Inflationswelle in Aussicht gestellt. Darüber hinaus haben jüngste Konjunkturdaten aus den USA die Zinsfantasie an den Finanzmärkten verstärkt.

Zuletzt hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der USA unerwartet verschlechtert. Außerdem war der Stellenzuwachs in der Privatwirtschaft vergleichsweise schwach und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe höher als erwartet ausgefallen. Vor diesem Hintergrund wird der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Nachmittag an den Märkten stark beachtet. Die Konjunkturdaten stützen die Spekulation auf sinkende US-Zinsen, zumal die Fed weitere geldpolitische Entscheidungen von der Entwicklung der Wirtschaftsdaten abhängig gemacht hat.

Der Goldpreis profitiert in der Regel von sinkenden Zinsen. Da die Anlage in das Edelmetall keine Zinsen abwirft, verstärkt die Aussicht auf eine Leitzinssenkung die Goldnachfrage.

Am Markt wurde die stärkere Nachfrage nach dem Edelmetall zudem mit der jüngsten Zuspitzung der geopolitischen Lage im Nahen Osten erklärt. US-Präsident Joe Biden hatte Israel militärische Unterstützung zugesichert. Israel und die USA stellen sich nach der Tötung des politischen Anführers der islamistischen Hamas in Teheran auf Vergeltungsschläge des Irans und seiner Verbündeten ein.

/jkr/jha/

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX)