Massive Erhöhung

Die Investmentgesellschaft VanEck hat eine optimistische Prognose für den Bitcoin-Kurs abgegeben: Bis 2050 könnte der Wert der führenden Kryptowährung auf eine beeindruckende Millionensumme steigen.

• VanEck überrascht mit Prognose

• BTC-Marktwert soll massiv steigen

• BTC-Richtlinien müssen geschaffen werden



Laut einem jüngsten Bericht von VanEck könnte Bitcoin in den kommenden Jahrzehnten massiv an Wert gewinnen. Der New Yorker Vermögensverwalter prognostiziert einen Bitcoin-Kurs von rund 2,9 Millionen US-Dollar bis zum Jahr 2050. Damit würde der Marktwert von BTC in den nächsten Jahren 26 Jahren um rund 4.200 Prozent steigen. Hintergrund dieser zuversichtlichen Prognose sei, dass Bitcoin bis dahin ein international angesehenes Zahlungsmittel und eine wichtige Reservewährung würde: "Diese Prognose beruht auf der erwarteten Erschütterung des Vertrauens in die derzeitigen Reservewährungen", erklärt VanEck in seinem Bericht. Darüber hinaus rechne man mit einer zunehmenden Abkehr von Fiatwährungen, die wiederum zu einer weiteren Popularisierung von Kryptowährungen führen würden: "Wenn wir uns die Welt heute anschauen, sehen wir ein enormes wirtschaftliches Ungleichgewicht, wachsendes Misstrauen in bestehende Institutionen und eine fortschreitende Deglobalisierung", erklärt VanEck-Analyst Matthew Sigel in diesem Zusammenhang gegenüber CNBC. Demnach erwarte Sigel eine langfristige Fortsetzung dieser Trends, die Massenadaption des Bitcoins sowie die anderer Kryptowährungen sei für ihn die logische Konsequenz, wie er erklärt.

Herausforderungen und Risiken

Trotz der optimistischen Prognose weist VanEck in seinem Bericht darauf hin, dass mehrere Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Bitcoin tatsächlich einen solchen Wert erreiche. Zu den wesentlichen Faktoren würden insbesondere regulatorische Klarheit und die Integration von Bitcoin in die bestehenden Finanzsysteme gehören. Regierungen und Aufsichtsbehörden weltweit müssten klare Richtlinien und Rahmenbedingungen schaffen, die die Nutzung und den Handel mit Kryptowährungen ermöglichen und fördern, so VanEck in seinem Bericht. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die technologische Entwicklung, denn die Bitcoin-Infrastruktur müsse weiter ausgebaut und verbessert werden, um eine breite Akzeptanz und Nutzung gewährleisten zu können. Insbesondere die Skalierbarkeit und Sicherheit des Netzwerks seien entscheidende Faktoren, um das Vertrauen von Investoren und Nutzern langfristig zu gewinnen und zu erhalten, so VanEck.

Redaktion finanzen.net