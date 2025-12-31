Torrent Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
31.12.25 06:35 Uhr
Torrent Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,27 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
