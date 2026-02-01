Tote bei Drohnenangriff auf Saporischschja

SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Durch einen russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Stadt Saporischschja sind nach örtlichen Angaben mindestens zwei Zivilisten getötet worden. Gebietsgouverneur Iwan Fedorow sprach von einem jungen Mann und einer jungen Frau, die beide 18 Jahre alt waren. Außerdem seien acht Menschen verletzt worden.

Wer­bung Wer­bung

Die ukrainische Luftwaffe verzeichnete nachmittags sowohl Drohnenattacken wie den Abwurf von Lenkbomben auf Saporischschja. Der Angriff ereignete sich, bevor Vertreter der Ukraine und Russlands am Mittwoch unter US-Vermittlung in Abu Dhabi über Wege zu einem Kriegsende sprechen wollen.

Stromausfall in russischer Stadt Belgorod

Auf russischer Seite verursachte ukrainischer Raketenbeschuss laut Medienberichten einen Stromausfall in der grenznahen Großstadt Belgorod. Demnach wurden zwei Umspannwerke getroffen. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow sprach auf Telegram von Schäden an Infrastrukturobjekten. Die Ukraine verteidigt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion und beschießt dabei auch Ziele im Land des Angreifers./fko/DP/he